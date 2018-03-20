В Киеве проходит новое заседание суда по делу Рубана: онлайн-трансляция и подробности

В Апелляционном суде города Киева 20 марта проходит заседание, на котором рассматривают апелляцию на арест бывшего переговорщика по освобождению пленных от Украины Владимира Рубана (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Оно началось в 10:45 по киевскому времени в сдании суда на Соломенской площади и транслируется на Youtube-канале "Радио Свобода".

Во время заседания адвокат Рубана Виталий Погосян заявил, что в подозрении его подзащитного есть противоречия.

"Меня поразило то, что после подозрения сразу появилось сообщение о совершении террористического акта. Цель по подозрению указана, как убийство президента. Это сообщение о подозрении не соответствует здравому смыслу", — отметил он.

Также Погосяна смутило то, что, согласно тексту подозрения, Рубан приобрел пулемет, однако совершенно непонятно, кто должен был стать получателем оружия для совершения теракта.

Он выразил и недовольство тем, что свидетелей по делу допрашивали без адвокатов.

"Также в тексте говорится, что террористический акт должен был быть осуществлен в центре города. Все, что написано в сообщении о подозрении, на мой взгляд, имеет противоречия. Очень прошу обратить внимание, что подозрение не обосновано", — подытожил свои претензии Погосян.

Также стало известно о том, что Рубана хочет взять на поруки внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая прибыла на заседание со своей сестрой Верой и подала суду ходатайство со своим намерением.

Выступление прокурора Скриншот видео

Адвокат Рубана Скриншот видео

Судьи Скриншот видео

Владимир Рубан под стражей Скриншот видео

Владимир Рубан под стражей Скриншот видео

Владимир Рубан Politeka

Как сообщал "Обозреватель", 8 марта СБУ на Донбассе задержала Рубана с арсеналом различного вооружения. Утром 9 марта ему объявили о подозрении.

В частности, экс-главе организации "Офицерский корпус" инкриминируют подготовку покушения на президента Украины Петра Порошенко, а также подготовку террористического акта в Верховной Раде совместно с нардепом Савченко и незаконное владение оружием.