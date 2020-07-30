В Киеве начались переговоры с Ираном по компенсации за сбитый самолет МАУ

Украина и Иран начали переговоры по компенсации за сбитый Boeing. Скриншот видео

В Киеве 30 июля начались переговоры с делегацией Ирана по компенсации за сбитый пассажирский самолет МАУ рейса PS752 над Тегераном.

Об этом сказано в видеоролике, опубликованном в Facebook МИД Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными.

"Сегодня в Киеве начались переговоры о компенсациях за сбитие Ираном рейса "Международных авиалиний Украины" PS752 при участии иранской делегации. Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую, что дело, наконец, сдвинулось с места", – сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что "процесс не будет легким, но мы работаем на результат: достижение справедливости".

"Украинское МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными. Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут уже более полугода. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило", – отметил министр.

Судя по кадрам видео, на переговорах присутствовали заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, заместитель министра иностранных дел Ирана по международно-правовым вопросам Мохсен Бахарванд и посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

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