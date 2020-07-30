В Киеве начались переговоры с Ираном по компенсации за сбитый самолет МАУ
Украина и Иран начали переговоры по компенсации за сбитый Boeing. Скриншот видео
В Киеве 30 июля начались переговоры с делегацией Ирана по компенсации за сбитый пассажирский самолет МАУ рейса PS752 над Тегераном.
Об этом сказано в видеоролике, опубликованном в Facebook МИД Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными.
"Сегодня в Киеве начались переговоры о компенсациях за сбитие Ираном рейса "Международных авиалиний Украины" PS752 при участии иранской делегации. Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую, что дело, наконец, сдвинулось с места", – сказал глава МИД.
Кулеба отметил, что "процесс не будет легким, но мы работаем на результат: достижение справедливости".
"Украинское МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными. Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут уже более полугода. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило", – отметил министр.
Судя по кадрам видео, на переговорах присутствовали заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, заместитель министра иностранных дел Ирана по международно-правовым вопросам Мохсен Бахарванд и посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.
Однако потом в Тегеране пообещали выплатить деньги семьям погибших в катастрофе украинского самолета, который сбили над Тегераном, для того, чтобы навсегда закрыть вопрос о расследовании.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что заявления иранской стороны о якобы завершении расследования катастрофы самолета МАУ не подтверждены никакими документами.
В июне 2020 года Иран заявил о решении передать во Францию "черные ящики"со сбитого в небе над Тегераном Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", но позднее назвал условия для их передачи Украине.
Украина 1 июля получила от Франции приглашение принять участие в расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране украинского самолета.