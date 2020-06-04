Двух прокуроров Киевской местной прокуратуры №6 (Печерский район) в четверг, 4 июня, поймали на взятке.

Его общая сумма составила 100 тысяч долларов. Об этом сообщили источники OBOZREVATEL, позже задержание подтвердила и пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, прокурор требовал деньги от представителя банковского учреждения за закрытие уголовного производства. Также он обещал дальнейшее "кураторство" деятельности банка – обеспечения нерегистрации всеми правоохранительными органами, которые находятся в столице, любых уголовных производств касательно учреждения.

В прокуратуре Киева требовали взятку gp.gov.ua

Источники издания сообщили, что во время проведения обыска в прокуратуре, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции обнаружили часть этой суммы у одного из заместителей руководителя прокуратуры.

По предварительной информации, подчиненный занес "наверх" часть полученного взятки.

Прокурора, как отчитались правоохранители, задержано по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Операция проводилась прокурорами Офиса Генпрокурора совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в Киеве, при оперативном сопровождения Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

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Прокуратура города Киева будет максимально способствовать органу досудебного расследования в установлении всех обстоятельств правонарушения и уже начала служебное расследование по этому факту.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ривненской области сотрудника Нацполиции заподозрили в "крышевании" незаконной добычи янтаря.