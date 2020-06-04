Двух прокуроров Киевской местной прокуратуры №6 (Печерский район) в четверг, 4 июня, поймали на взятке.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. Операция проводилась сотрудниками Департамента стратегических расследований Нацполиции.

По информации источников, сумма взятки составила 100 тысяч долларов. Эти деньги якобы были получены от предпринимателя за закрытие уголовного производства.

Во время проведения обыска в прокуратуре, сотрудники ДСР обнаружили часть этой суммы у одного из заместителей руководителя этой прокуратуры.

По предварительной информации, подчиненный занес "наверх" часть полученной взятки.

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