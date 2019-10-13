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13 октября • обновлено в 09:00
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В Киеве на улице устроили массовую драку: погиб молодой парень

1.2т Читать материал на украинском

В Киеве на улице Панельная в результате массовой драки погиб молодой парень 1996 года рождения.

Об этом сообщает "Информатор". Трагический инцидент произошел 13 октября около полуночи (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тело погибшего

Тело погибшего

informator.ua

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По словам свидетелей, драка началась между группой людей, после чего большинство участников конфликта начали избивать ногами лежащего на земле парня. После прибытия полиции участники драки скрылись с места трагедии.

Осмотр тела погибшего

Осмотр тела погибшего

kiev.informator.ua

Полиция на месте трагедии

Полиция на месте трагедии

kiev.informator.ua

Брат погибшего

Брат погибшего

kiev.informator.ua

Полиция ведет осмотр

Полиция ведет осмотр

kiev.informator.ua

Осмотр места трагедии

Осмотр места трагедии

kiev.informator.ua

Свидетели происшествия

Свидетели происшествия

kiev.informator.ua

Сотрудники полиции провели осмотр тела и опросили свидетелей случившегося. В данный момент правоохранители пытаются узнать обстоятельства трагедии у другого участника конфликта.

Напомним, ранее в Киеве в Киеве поймали набитое оружием и взрывчаткой авто.

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Место
Украина Киев
Теги
убийство Драка
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