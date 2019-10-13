В Киеве на улице устроили массовую драку: погиб молодой парень

В Киеве на улице Панельная в результате массовой драки погиб молодой парень 1996 года рождения.

Об этом сообщает "Информатор". Трагический инцидент произошел 13 октября около полуночи (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тело погибшего informator.ua

По словам свидетелей, драка началась между группой людей, после чего большинство участников конфликта начали избивать ногами лежащего на земле парня. После прибытия полиции участники драки скрылись с места трагедии.

Осмотр тела погибшего kiev.informator.ua

Полиция на месте трагедии kiev.informator.ua

Брат погибшего kiev.informator.ua

Полиция ведет осмотр kiev.informator.ua

Осмотр места трагедии kiev.informator.ua

Свидетели происшествия kiev.informator.ua

Сотрудники полиции провели осмотр тела и опросили свидетелей случившегося. В данный момент правоохранители пытаются узнать обстоятельства трагедии у другого участника конфликта.

Напомним, ранее в Киеве в Киеве поймали набитое оружием и взрывчаткой авто.

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