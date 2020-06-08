В Киеве на дороге возник конфликт с охранником Ляшко: разбираться будет полиция

В Киеве личный охранник бывшего нардепа Олега Ляшко Евгений Стипанюк угрожал оружием из-за конфликта на дороге.

Как сообщила в Facebсооk пользователь Alise Kool, инцидент произошел 7 июня на улице Заболотного.

"Мы с моим мужем двигались на авто по ул.Заболотного, на отрезке парк Феофания – Арт Молл. Двигаясь во втором ряду, имели наглость не пропустить данную особь, которая очень спешила. В результате, данный неизвестный обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто", – говорится в сообщении.

Олег Ляшко и Евгений Стипанюк Facebook\Евгений Стипанюк

На записи видно, что двое мужчин разговаривают, а после Стипанюк достает пистолет и видео прекратилось. По словам женщины, после происшествия было подано заявление в полицию.

Евгений Стипанюк Скриншот

Позже сам Стипанюк на своей странице в Facebook прокомментировал инцидент. С его слов, ему угрожали ножом и обещали зарезать.

Евгений Стипанюк Facebook\Евгений Стипанюк

Евгений Стипанюк Facebook\Евгений Стипанюк

"Поэтому действовал с точки зрения безопасности своей жизни и здоровья. Имею травматическое оружие с 2017 года. Надеюсь, Национальная полиция расследует этот инцидент по закону. Надеюсь, можно будет идентифицировать также звук, чтобы было слышно, что говорит этот злоумышленник, который угрожал мне убийством. Правил дорожного движения я не нарушал – уверен, это тоже зафиксировали", – написал он.

Евгений Стипанюк Facebook\Евгений Стипанюк

Евгений Стипанюк Facebook\Евгений Стипанюк

Также Стипанюк добавил, что Ляшко никакого отношения к данному происшествию не имеет.

Евгений Стипанюк Facebook\Евгений Стипанюк

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-нардеп Олег Ляшко показательно "замуровал" двери ресторана "Велюр", который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал