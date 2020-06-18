В Киеве мужчина получил мизерный штраф за передачу сотен тысяч гривен взятки генералу полиции

В Киеве оштрафовали на 850 гривен мужчину, который взял деньги у предпринимателя под предлогом передачи взятки начальнику Департамента полиции охраны Нацполиции Сергею Буднику.

Инцидент произошел еще в мае 2017 года, а дело расследовалось три года. Соответствующий приговор Шевченковский суд Киева вынес только 3 июня 2020-го, сообщает "Судебный репортер".

Отмечается, что частный предприниматель в связи с ухудшением криминогенной обстановки в Украине нуждался в услугах личной физической охраны и обратился к своему помощнику с просьбой подыскать охранную организацию. Тот попросил помощи у ранее знакомого ему Игоря Берегового, который, по имеющейся информации, был знаком с Сергеем Будником.

Именно ему, для положительного заключения договора о предоставлении полицией охраны заявленных услуг, предпринимателю нужно было передать деньги в сумме 100% от цены договора.

Средства передавались через Берегового в августе 2017 года тремя траншами – сначала долларами, а потом гривнами и всего на сумму 173 тыс. грн.

Правоохранители задержали мужчину на передаче взятки генералу полиции

Вскоре сотрудники СБУ и Департамента внутренней безопасности НПУ провели операцию по задержанию генерала Будника и якобы его посредника Берегового.

Правда, в 2018-м производство против Будника было закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Поэтому всю вину на себя взял другой подозреваемый Береговой: он уверял, что не планировал передавать деньги Буднику, а хотел присвоить и вводил человека в заблуждение.

Дело прошло различные судебные инстанции. Пока не поступило в Шевченковский суд Киева в 2020 году. Судьи постановили, что, поскольку мужчина признал свою вину, то суд не стал исследовать другие доказательства. В результате обвиняемого просто наказали штрафом в 850 грн.

"Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд считает появление с признанием, искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию преступления, поскольку сразу после задержания мужчина сотрудничал со следователями и рассказал действительные обстоятельства преступления, в результате чего было установлено объективную истину по делу" – говорится в решении суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, активисты движения "Автомайдан" сняли на видео дом, в котором живет начальник департамента полиции охраны генерал Сергей Будник, которого подозревали в коррупции.