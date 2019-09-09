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10 сентября • обновлено в 06:42
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В Киеве мать снимала порно с малышом: суд принял неожиданное решение

6.3т Читать материал на украинском

Жительница Винницкой области, которая в Киеве снимала порно с 4-летним сыном, получила условный срок.

Такое решение принял судья Козятинского горрайонного суда Винницкой области. Женщину признали виновной в производстве и сбыта порнографической продукции. Ее осудили на пять лет лишения свободы, однако вскоре освободили от наказания с испытательным сроком на три года. Об этом говорится в Реестре судебных решений.

Как стало известно, на протяжении последних двух лет 26-летняя женщина, используя своего сына (которому тогда было 2 года), создавала видео порнографического характера и продавала его на специализированных закрытых форумах (чтобы посмотреть видео по теме, доскролльте до конца).

Стоимость одного такого ролика составляла от 1,5 до 3 тысяч гривен.

Женщина снимала порно с сыном

Женщина снимала порно с сыном

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Как призналась сама винничанка, таких фото и видео она продала около 20-30.

"На ее компьютере правоохранители обнаружили большое количество фото- и видеоматериалов порнографического характера с ее участием. Среди них – файлы с малолетним мальчиком", – сообщили в Национальной полиции Украины.

Во время обысков полиция изъяла фото- и видеоматериалы

Во время обысков полиция изъяла фото- и видеоматериалы

Во время обысков полиция изъяла фото- и видеоматериалы

Во время обысков полиция изъяла фото- и видеоматериалы

Реестр судебных решений

Реестр судебных решений

Женщине грозило до 10 лет лишения свободы. Ей инкриминировали преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в следственном изоляторе временного содержания Винницы покончил жизнь самоубийством 32-летний мужчина, подозреваемый в педофилии.

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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Страна пидофилов! Мать продаёт сына ,отец дочь! Фу, мрази!
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