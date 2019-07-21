В Киеве эвакуировали ТРЦ друга Путина: что произошло

В воскресенье, 21 июля, в Киеве эвакуировали торгово-развлекательный центр "Ocean Plaza", владельца которого связывают с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщили OBOZREVATEL очевидцы с места событий, всех посетителей и сотрудников начали выводить около 13:30. По предварительной информации, поступил анонимный звонок о минировании.

"Всех вывели на улицу, пускать перестали. Приехали правоохранители и взрывотехники", – сообщил свидетель ЧП.

"Ocean Plaza" неоднократно оказывался в центре громких скандалов из-за своих владельцев. Так, ТРЦ — собственность российского бизнесмена и друга президента РФ Игоря Ротенберга, генподрядчика строительства Крымского моста.

Эвакуация людей

Формальный владелец "Ocean Plaza" — компания "ИС "Лыбидь", одним из конечных бенифициаров которой является сестра Ротенберга Лилия. В июне 2018 года появилась информация, что компания бизнесмена "ТПС Недвижимость" ведет переговоры о продаже "Ocean Plaza", однако сделка не была завершена.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в ноябре 2018 года в Киеве националисты блокировали ТРЦ, принадлежащий другу Путина. Они принесли к центральному входу шины и не пропускали вовнутрь ни работников, ни посетителей.

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