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/Новости Киева

В Киеве арестовали топ-чиновника за крупную взятку

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Заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины, которого поймали "на горячем" со взяткой, арестовали на два месяца.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. Суд вынес решение в четверг, 7 марта.

"Задержанному на взятке в 8 тыс. долларов заместителю председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины гражданину Г. Соломенским районным судом Киева сегодня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в пределах 130 прожиточных минимумов, что составляет 250 тыс. грн", – написала она.

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В Киеве арестовали топ-чиновника за крупную взятку

Politica.com.ua

При этом, Сарган отметила, что ГПУ ходатайствовала о большем размере залога – 2 млн грн, однако суд не удовлетворил просьбу. "Получилось, что заплатит, как за заправку своего Порше в месяц", – прокомментировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 4 февраля, на взятке в 30 тысяч гривен задержали заместителя директора одного из государственных предприятий концерна "Техвоенсервис" Министерства обороны Украины.

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Темы
Борьба с коррупцией в УкраинеНовости Киева и Киевской области
Место
Украина
Теги
взяткаГПУ
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Ямалетдинов Виталий
Ямалетдинов Виталий
за державу обидно
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Ямалетдинов Виталий
Ямалетдинов Виталий
честно кто помнит кино- белое солнце пустыни
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Ямалетдинов Виталий
Ямалетдинов Виталий
вы за 4 года хоть одного посадили
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