В Киеве 7-летний мальчик погиб после падения с 12-го этажа. Видео 18+

Марина Погорилко Расследования 17:20, 24.08.2020 Обновлено: 17:50, 24.08.2020

В понедельник, 24 августа, в Дарницком районе Киева из окна 12-го этажа жилого дома выпал ребенок.

Как сообщил Telegram канал Киев оперативный, трагедия случилась на проспекте Григоренко, 33/44. Мальчику было семь лет. Врачи скорой, которые прибыли на место ЧП, уже не смогли ничем помочь, смерть наступила мгновенно.

Предварительно стало известно, что его отец пошел встречать жену и оставил мальчика одного дома на 15 минут.

Также о происшествии сообщили в Facebook dtp.kiev.ua, отметив, что отец отсутствовал 15 минут.

"Смертельная ЧП в Киеве на Григоренко, 31: мальчик 7 лет выпал из окна. Смерть наступила мгновенно. Говорят, отец вышел на 15 мин", – отметили в сообщении.

Фото с места трагедии.
Источник dtp.kiev.ua
Мальчик выпал из окна многоэтажки
Telegram канал Киев оперативный
Смерть наступила мгновенно.
Telegram канал Киев оперативный
В Киеве мальчик выпал из окна.
dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове с окна дома выпала 1,5-летний ребенок. Спасти его не удалось.

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