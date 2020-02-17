В Киев вернутся еще три "беркутовца": адвокат сделал громкое заявление

Еще троих бывших "беркутовцев", которых Украина выдала "Л/ДНР" в рамках обмена пленными, вслед за Александром Маринченко и Сергеем Тамтурой планируют вернуть в Киев.

Такое заявление сделал адвокат обвиняемых в расстрелах Майдана Александр Горошинский в интервью hromadske. Речь идет о бывших бойцах спецподразделения "Беркут" Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине.

"Мы делаем все возможное, чтобы вернуть остальных ребят. Также надеемся, что продолжим заседание в полном составе", – заявил правозащитник.

В Киев вернутся еще три "беркутовца" 24 канал

Адвокат напомнил, что Янишевского передали в рамках обмена на оккупированную территорию Луганской области, а Аброськина и Зинченко — Донецкой.

На уточняющий вопрос журналистки, вернутся ли остальные обвиняемые к следующему заседанию в Святошинском суде 17 марта, адвокат ответил: "Мы работаем".

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Александр Маринченко и Сергей Тамтура – двое из пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых ранее передали на оккупированные территории в рамках обмена удерживаемыми, – вернулись в Киев.

Маринченко, Тамтуру, Янишевского, Зинченко и Аброськина обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

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