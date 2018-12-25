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В Керченском проливе затонул корабль

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В ночь вторника, 25 декабря, на причале Керченского порта из-за сложных погодных условий затонул буксир "РБТ-18".

Как передают подконтрольные оккупантам ресурсы, судно, зарегистрированное в Ростове-на-Дону, затонуло у причала №6 Керченского морского торгового порта около 2 часов ночи.

Сообщается, что в результате ЧП пострадавших нет. Длина буксира составляет 14 метров, а ширина 3,8. Также на борту находилось 700 кг дизтоплива.

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В Керченском проливе затонул корабль

Rasfokus

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях произошло возгорание на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин", который является одним из самых мощных и самым большим в мире.

Также ранее в России затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, в котором ремонтировали авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Теги
Керченский проливЧерное море
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Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
Ну вот! После славной перемогы над украинскими катерами и буксиром москали начинают свой флот топить. Дело отмирала нахимова живёт и побеждает!
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Кацапорылые доплавались!
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