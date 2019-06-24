ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

В Керченском проливе российский теплоход­ сел на мель

2.9тЧитать материал на украинском

В понедельник, 24 июня, в Керченском проливе, который соединяет Азовское и Черное моря, сел на мель российский теплоход Siberin 1 c грузом угля на борту.

Это случилось при отходе судна от причала российского порта "Кавказ", сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на "Росморречфлот".

Новости
"Будет полная задница": инженер забил тревогу из-за Крымского моста

В Керченском проливе российский теплоход сел на мель

В Керченском проливе российский теплоход сел на мель

vesselfinder.com

Как пишет издание, по информации сайта Marine Traffic, в настоящее время Siberin 1 находится неподалеку от российской косы Чушка – рядом с ним около десятка судов.

Расположение теплохода

Расположение теплохода

ru.krymr.com

Пострадавших в результате инцидента нет, утечки нефтепродуктов также не зафиксировали, судоходство свободно, утверждают в "Росморречфлоте".

Согласно информации специализированной базы данных судов и портов FleetMon, это судно Siberin 1, IMO: 7811020, под флагом России, длиной 130 метров, шириной 16 метров, с осадкой 3,9 метра.

Характеристики теплохода

Характеристики теплохода

ru.krymr.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Керченском проливе село на мель судно под флагом Либерии, которое направлялось из порта Мариуполя в Италию с грузом металла.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина
Теги
Азовское мореЧерное море
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
15
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Greyder Rihard
Greyder Rihard
В кастрюлеголовом Герцогстве -праздник
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ukr Igore
Ukr Igore
Обозрєватель!! А що вже теплоходами вугілля возять? Прівєт?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Ххлы, а зачем вам уголь летом?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel