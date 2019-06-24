В понедельник, 24 июня, в Керченском проливе, который соединяет Азовское и Черное моря, сел на мель российский теплоход Siberin 1 c грузом угля на борту.

Это случилось при отходе судна от причала российского порта "Кавказ", сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на "Росморречфлот".

В Керченском проливе российский теплоход сел на мель vesselfinder.com

Как пишет издание, по информации сайта Marine Traffic, в настоящее время Siberin 1 находится неподалеку от российской косы Чушка – рядом с ним около десятка судов.

Расположение теплохода ru.krymr.com

Пострадавших в результате инцидента нет, утечки нефтепродуктов также не зафиксировали, судоходство свободно, утверждают в "Росморречфлоте".

Согласно информации специализированной базы данных судов и портов FleetMon, это судно Siberin 1, IMO: 7811020, под флагом России, длиной 130 метров, шириной 16 метров, с осадкой 3,9 метра.

Характеристики теплохода ru.krymr.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Керченском проливе село на мель судно под флагом Либерии, которое направлялось из порта Мариуполя в Италию с грузом металла.

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