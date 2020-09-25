В Казахстане посадили в тюрьму террориста "Л/ДНР"

Виктория Довгань Расследования 17:24, 25.09.2020 Обновлено: 17:43, 25.09.2020

Алмалинский районный суд города Алматы (Казахстан) приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя, который два года воевал против Украины в рядах российских террористов "Л/ДНР".

Как сообщает "Радио Азаттык", суд установил, что гражданин Казахстана О. (имя не указано) в период с сентября 2014 года по 2016 год, "находясь на территории Украины, принимал участие в боевых действиях на стороне военизированного формирования сил самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" против правительственных сил.

В этой связи мужчину признали виновным в "умышленном неправомерном участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества" и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима.

В суде подсудимый полностью признал вину. В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, суд также признал отсутствие судимости. Приговор по состоянию на 25 сентября не вступил в законную силу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее осужденного террориста "ДНР" Щербака Казахстану выдала Россия. Он воевал против Украины в составе батальона "Спарта" ликвидированного боевика Арсена Павлова ("Моторолы").

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