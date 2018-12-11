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В Карпатах разъяренный медведь напал на женщину: появились детали жуткого ЧП

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Пострадавшая в результате нападения медведя на базе отдыха "Християна" в Ивано-Франковской области Катерина Брыкун находится в больнице. У неё диагностировали два перелома левого предплечья и рваные раны руки.

Об этом сообщает издание ZAXID.NET. В полицию девушка не обращалась, а правоохранители узнали об инциденте благодаря звонку журналистов.

В Пресс-службе Нацполиции в Ивано-Франковской области заверили, что правоохранители тщательно проверят информацию, опубликованную Катериной на её странице в Facebook.

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Согласно данным сетевой платформы Youcontrol, хозяйкой базы отдыха, на которой держали медведя, является руководительница местного детского сада "Дюймовочка" Надежда Федорчук. Однако в разговоре с прессой последняя утверждала, что является только администратором базы и отказалась предоставить контакты других владельцев "Христианы".

Фото пострадавшей

Фото пострадавшей

Также Федорчук заявила, что комментировать инцидент с нападением медведя на посетительницу базы отдыха будет только в присутствии своего адвоката.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент с нападением медведя произошел еще 5 ноября. Пострадавшая девушка также заявила о том, что на базе отдыха кроме медведя было огромное количество диких лис, которые никем не контролировались и свободно разгуливали среди отдыхающих.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаИвано-Франковск
Теги
животныемедведь покалечил туристку
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Если бы про нападении крысы, с учетом что у бандер всех "бесплатных" как они считают животных в нищей резервации давно сожрали, я бы еще поверил....
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