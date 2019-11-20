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20 ноября • обновлено в 22:25
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В канун годовщины трагедии: суд пошел навстречу фигуранту расстрелов на Майдане

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Шевченковский суд Киева вернул паспорт гражданина Украины экс-начальнику управления СБУ в Киеве и Киевской области Александру Щеголеву, обвиняемому по делу штурма Майдана.

Соответствующее решение вынесли в среду, 20 ноября. Об этом со ссылкой на адвоката подсудимого Валентина Рыбина пишет "Громадське".

Отмечается, что правозащитник подал ходатайство о возвращении внутреннего и заграничного паспортов Щеголеву.

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Суд пошел навстречу фигуранту расстрелов на Майдане

Суд пошел навстречу фигуранту расстрелов на Майдане

112 Украина

"Суд вернул генералу Александру Щеголева документ гражданина Украины, чтобы он осуществлял свои конституционные права и мог пройти медицинское обследование", – добавил Рыбин.

Напомним, Щеголев был задержан правоохранителями 20 августа 2015. До этого он находился под домашним арестом.

Его обвиняют в препятствовании митингам, превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия, умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего, а также в умышленном убийстве двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Темы
Расстрелы на Майдане Евромайдан
Место
Украина Киев
Тег
Майдан
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