В канун годовщины трагедии: суд пошел навстречу фигуранту расстрелов на Майдане

Шевченковский суд Киева вернул паспорт гражданина Украины экс-начальнику управления СБУ в Киеве и Киевской области Александру Щеголеву, обвиняемому по делу штурма Майдана.
Соответствующее решение вынесли в среду, 20 ноября. Об этом со ссылкой на адвоката подсудимого Валентина Рыбина пишет "Громадське".
Отмечается, что правозащитник подал ходатайство о возвращении внутреннего и заграничного паспортов Щеголеву.
Суд пошел навстречу фигуранту расстрелов на Майдане
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"Суд вернул генералу Александру Щеголева документ гражданина Украины, чтобы он осуществлял свои конституционные права и мог пройти медицинское обследование", – добавил Рыбин.
Напомним, Щеголев был задержан правоохранителями 20 августа 2015. До этого он находился под домашним арестом.
Его обвиняют в препятствовании митингам, превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия, умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего, а также в умышленном убийстве двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 июня стало известно, что Шевченковский суд смягчил меру пресечения Щеголева с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
25 октября суд снова вынес скандальное решение: Щеголева отпустили под личное обязательство.
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