Вторая Врадиевка: на Херсонщине полицейским устроили "бунт" после резонансного убийства. Видео протестов

В городе Каховка Херсонской области местные жители устроили акцию протеста под зданием полиции, требуя провести непредвзятое расследование резонансного убийства 26-летнего мужчины.

Как сообщил на странице в Facebook блогер Антон Ходза, 1 января житель Каховки приехал к своей бывшей жене, чтобы решить вопрос опеки над ребенком. В него, вероятно, выстрелил нынешний сожитель женщины, бывший сотрудник правоохранительных органов.

"Нашпиговал свинцом. Более 15 выстрелов. Не факт, что стрелял он один. В то время в доме были его друзья, в том числе действующий сотрудник полиции. Он сейчас проходит просто как свидетель. 3 января пострадавший мужчина от полученных ранений скончался в реанимации", – написал Ходза.

"Ну а дальше все как мы привыкли: видео с камер наблюдения исчезло, следы крови на улице исчезли, да и вообще это самооборона была", – добавил он, назвав ситуацию "новой Врадиевкой".

Протест в Каховке Мост

Местный портал "Мост" сообщил, что в ходе митинга люди зажгли факелы, бросали пиротехнические изделия и краску в направлении райотдела, а потом собрали под зданием шины и подожгли их (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Протест в Каховке Мост

Встреча переговорной группы от активистов с руководством полиции каховчан не успокоила. Полиция утверждает, что убийца был один и оружие также использовалось одно, хотя жители считают, что их могло быть трое.

"Реаниматолог вышел и сказал, что там железные шары из автомата. И вообще сказал, что там было три вида, три разных оружия", – сообщила мать погибшего Елена Чебукина.

Свидетеля заставили пройти полиграф. Проверка показала, что полицейский-очевидец ЧП в стрельбе не участвовал.

Протест в Каховке Мост

Как писал OBOZREVATEL, в пгт Врадиевка Николаевской области в 2013 году двое милиционеров жестоко избили, изнасиловали и пытались убить местную жительницу Ирину Крашкову.

Когда дело попытались замять, жители поселка устроили штурм милицейского участка, а после пешим шествием, получившим название "Врадиевский марш", отправились в Киев – требовать увольнения тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко. Позже протест поддержали во многих городах Украины.

В результате суд приговорил обвиняемых во "врадиевском деле" к 15 годам лишения свободы.

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