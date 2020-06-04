В Кагарлыке рассказали, что подозреваемые копы были неместные
Полицейские Кагарлыцкого отдела полиции, которых подозревают в изнасиловании 26-летней женщины, были неместными и все время держались в стороне от коллектива.
Об этом на своей Facebook-странице написал адвокат Евгений Мельниченко. По его словам, сейчас в отделении остались работать те, кто был в ту ночь в отпуске. Так, ему удалось пообщаться с полицейским, который отработал в этом участке 19 лет, а 23-24 мая был в отпуске.
Правоохранитель рассказал, что подозреваемые были постоянно в стороне от остальных сотрудников, "варились сами себе отдельно".
"Отделение полиции в Кагарлыке превратилось в место ссылки для сомнительных полицейских, которыми "разбавляли" местных. Говорит, что никогда бы не совершил такого и в шоке от совершенного "коллегами", – передает слова полицейского Шевченко.
Сейчас оставшиеся сотрудники ждут переаттестации, а пока в небольшом количестве они дежурят и выезжают на вызовы.
"Видно в глазах растерянность, беспокойство, никто не верит, что есть нормальные люди в полиции. Вот и дежурит сегодня ночью в Кагарлыке обычный человек, который не сделает ничего подобного, что совершили те двое. В любом случае я ему как-то поверил", – отметил адвокат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудников Кагарлыкского отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела было отстранено.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские из Кагарлыка, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
Подозреваемых копов арестовали в Киеве.
По результатам первого этапа служебного расследования были уволены 10 сотрудников местной полиции.