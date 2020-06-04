Полицейские Кагарлыцкого отдела полиции, которых подозревают в изнасиловании 26-летней женщины, были неместными и все время держались в стороне от коллектива.

Об этом на своей Facebook-странице написал адвокат Евгений Мельниченко. По его словам, сейчас в отделении остались работать те, кто был в ту ночь в отпуске. Так, ему удалось пообщаться с полицейским, который отработал в этом участке 19 лет, а 23-24 мая был в отпуске.

Правоохранитель рассказал, что подозреваемые были постоянно в стороне от остальных сотрудников, "варились сами себе отдельно".

"Отделение полиции в Кагарлыке превратилось в место ссылки для сомнительных полицейских, которыми "разбавляли" местных. Говорит, что никогда бы не совершил такого и в шоке от совершенного "коллегами", – передает слова полицейского Шевченко.

В Кагарлыке рассказали, что подозреваемые копы были неместные Facebook Евгения Шевченко

Сейчас оставшиеся сотрудники ждут переаттестации, а пока в небольшом количестве они дежурят и выезжают на вызовы.

"Видно в глазах растерянность, беспокойство, никто не верит, что есть нормальные люди в полиции. Вот и дежурит сегодня ночью в Кагарлыке обычный человек, который не сделает ничего подобного, что совершили те двое. В любом случае я ему как-то поверил", – отметил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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