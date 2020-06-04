В Кагарлыке после секс-скандала полностью сократили штат полиции
В Кагарлыке, Киевской области полностью сократили штат местного районного отделения Национальной полиции.
Об этом сообщил заместитель главы НПУ Максим Цуцкиридзе, передает "РБК-Украина".
"Четыре сотрудника были уволены, пять отстранены и 10 привлечены к дисциплинарной ответственности... Штат Кагарлыцкого отдела полиции сокращен полностью", – сказал он.
Он добавил, что Нацполиция оперативно отреагировала на пытки и изнасилование в Кагарлыке. При этом он указал, что по статистике в полиции фиксируют на 10-15% меньше пыток, чем было в милиции.
Также глава МВД Арсен Аваков подчеркнул, что "в каждой полиции мира есть пытки", но украинские правоохранители их сейчас не скрывают и пытаются пресекать.
"Врадиевку пытались скрыть, мы не скрываем ничего!" – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела было отстранено.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестацию во время реформы полиции.
В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, подозреваемых в изнасиловании.
По результатам первого этапа служебного расследования были уволены 10 сотрудников.
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