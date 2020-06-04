В Кагарлыке после секс-скандала полностью сократили штат полиции

В Кагарлыке, Киевской области полностью сократили штат местного районного отделения Национальной полиции.

Об этом сообщил заместитель главы НПУ Максим Цуцкиридзе, передает "РБК-Украина".

"Четыре сотрудника были уволены, пять отстранены и 10 привлечены к дисциплинарной ответственности... Штат Кагарлыцкого отдела полиции сокращен полностью", – сказал он.

Изнасилование в Кагарлыку

Он добавил, что Нацполиция оперативно отреагировала на пытки и изнасилование в Кагарлыке. При этом он указал, что по статистике в полиции фиксируют на 10-15% меньше пыток, чем было в милиции.

Также глава МВД Арсен Аваков подчеркнул, что "в каждой полиции мира есть пытки", но украинские правоохранители их сейчас не скрывают и пытаются пресекать.

"Врадиевку пытались скрыть, мы не скрываем ничего!" – отметил он.

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