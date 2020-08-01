Вооруженные формирования РФ с 1 по 26 июля понесли безвозвратные потери на Донбассе в количестве 61 человека, 46 из которых – боевые.

Об этом в Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан. По его словам, еще 54 оккупанта получили ранения и травмы, из которых 40 – в боях.

Также защитники Украины уничтожили 12 единиц вражеского вооружения и техники.

С момента наступления режима прекращения огня (27 июля) ряды террористов потеряли троих человек, а еще четверо получили травмы. Все случаи, отметил офицер, произошли из-за неосторожного обращения с оружием, употребления алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и других причин.

В июле на Донбассе погибли более 60 оккупантов, еще полсотни ранены, – офицер ВСУ

Как писал OBOZREVATEL, в июле 2020 года в зоне проведения ООС, защищая Украину, погибли 8 воинов. Самому младшему из них было 18, самому старшему – 42.