В Ивано-Франковске мужчина задушил россиянку и повесился

Житель Ивано-Франковска задушил свою сожительницу, а потом повесился.

В одной из квартир в Ивано-Франковске обнаружили тела задушенной женщины и повешенного мужчины.

Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области. Еще 2 июля правоохранителям о происшествии сообщили местные жители.

"Во время осмотра дома полицейскими были обнаружены 43-летний местный житель и 34-летняя гражданка Российской Федерации, которые длительное время проживали вместе в арендованном помещении. Оба официально не работали, к уголовной ответственности не привлекались", – сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что между мужчиной и женщиной, вероятно, возник конфликт, в ходе которого прикарпатец задушил свою сожительницу. После этого он свел счеты с жизнью, повесившись.

Полицейские открыли производства по статье об умышленном убийстве, одно из которых с пометкой "самоубийство" (ст.115 УК Украины). Правоохранители назначили проведение ряда экспертиз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве гражданин Германии сначала задушил, а потом зарезал украинку, с которой встречался.