В Ивано-Франковске 2-летний ребенок выпал из многоэтажки и погиб

Марина Лисничук Расследования 12:05, 31.08.2020 Обновлено: 12:19, 31.08.2020

В Ивано-Франковске трагически погиб двухлетний мальчик – он выпал из окна квартиры на седьмом этаже.

Несчастный случай произошел 30 августа в одной из многоэтажек по улице Александра Довженко. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание "Галка".

Отмечается, что родители ребенка в этот момент находились в другой комнате, в частности, в соседней кухне.

"Малыша госпитализировали в медучреждение, но его жизнь врачам спасти не удалось", – говорится в сообщении.

По данным издания, за расследование трагического инцидента уже взялись правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове 4 августа полуторагодовалый ребенок выпал из окна восьмого этажа, спасти ее не удалось.

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