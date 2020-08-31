В Ивано-Франковске 2-летний ребенок выпал из многоэтажки и погиб
В Ивано-Франковске трагически погиб двухлетний мальчик – он выпал из окна квартиры на седьмом этаже.
Несчастный случай произошел 30 августа в одной из многоэтажек по улице Александра Довженко. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание "Галка".
Отмечается, что родители ребенка в этот момент находились в другой комнате, в частности, в соседней кухне.
"Малыша госпитализировали в медучреждение, но его жизнь врачам спасти не удалось", – говорится в сообщении.
По данным издания, за расследование трагического инцидента уже взялись правоохранители.
Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове 4 августа полуторагодовалый ребенок выпал из окна восьмого этажа, спасти ее не удалось.