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4 февраля • обновлено в 00:08
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В Ивано-Франковске 14-летний подросток попал под поезд: первые детали трагедии

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Вечером 3 февраля в Ивано-Франковске скончался 14-летний подросток, попавший под поезд.

Как сообщила местная полиция, трагедия произошла около 20:30. Машинист поезда "Харьков-Рахов" применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось: от полученных травм парень погиб.

"Правоохранители выехали на место происшествия и в настоящее время выясняют все обстоятельства и причины этой трагедии", – сказано в сообщении.

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Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Иллюстрация

Иллюстрация

pixabay.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее Прилуки потрясла смерть 14-летнего Дениса Чаленко. Тело парня нашли на железнодорожных путях 29 октября, однако есть множество подозрений, что его убили.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Ивано-Франковск
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