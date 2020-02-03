В Ивано-Франковске 14-летний подросток попал под поезд: первые детали трагедии

Вечером 3 февраля в Ивано-Франковске скончался 14-летний подросток, попавший под поезд.

Как сообщила местная полиция, трагедия произошла около 20:30. Машинист поезда "Харьков-Рахов" применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось: от полученных травм парень погиб.

"Правоохранители выехали на место происшествия и в настоящее время выясняют все обстоятельства и причины этой трагедии", – сказано в сообщении.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Иллюстрация pixabay.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее Прилуки потрясла смерть 14-летнего Дениса Чаленко. Тело парня нашли на железнодорожных путях 29 октября, однако есть множество подозрений, что его убили.

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