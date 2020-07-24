В Италии назвали новую дату апелляции по делу нацгвардейца Маркива

В Италии апелляционный суд по делу Маркива начнется в сентябре. (mvs.gov.ua)

В Италии апелляционный процесс по делу украинского военного Виталия Маркива, который уже четвертый год находится в итальянской тюрьме, начнется 29 сентября.

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на информацию от аккредитованных в суде источников. Следующее же заседание назначено на 1 октября.

Отмечается, что заседание суда во второй инстанции по рассмотрению обжалования приговора Маркиву, который отложили из-за пандемии, будут проходить в апелляционном суде присяжных Милана. По данным издания, защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале. Если же другие стороны процесса выразят желание о дистанционном участии, суд может удовлетворить их просьбу.

"В ходатайстве защита просит окончательно и безоговорочно оправдать Виталия Маркива из-за отсутствия доказательств его причастности к трагическому инциденту, который произошел 24 мая 2014 года в Донецкой области неподалеку Славянская", – напоминают в сообщении.

13 июля украинцы у парламента Италии требовали справедливого суда для солдата Маркива

В частности, в тексте апелляции адвокаты обжалуют все выводы присяжных Павии:

не было установлено типа оружия, от которого погибли двое иностранцев на оккупированной тогда российскими боевиками территории (как решил суд в Павии, они погибли в результате минометных выстрелов)

не доказано, что смертельные выстрелы попали именно со стороны Вооруженных сил Украины (защита говорит, что был перекрестный огонь);

протест относительно использования недостоверных документов из российских пропагандистских ресурсов;

протест об отказе суда и следователей провести расследование на месте трагедии и возобновлена просьба подробно расследовать факт;

протест об отказе итальянских следователей сотрудничать с украинскими коллегами;

просьба о проведении баллистического эксперимента, который бы подтвердил физическую невозможность бойца Маркива видеть и распознать журналистов со своей боевой позиции на горе Карачун.

Также известно, что в отличие от летнего суда в Павии 2019-го, где состоялось 18 заседаний, процесс в Милане будет значительно короче во времени. Согласно судебной процедуре, состоится выступление представителя суда об общем состоянии и содержании дела, доклад генерального прокурора и гражданских истцов и выступление стороны защиты.

В мае 2020-го эксперты провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива (mvs.gov.ua)

"Ожидается максимум три заседания, если суд не внедрит в процесс новых элементов дела, которые уже предоставила и еще должна приложить, в частности, сторона защиты украинского солдата. При таком развитии ситуации, вердикт можно ожидать уже в октябре. В случае привлечения новых материалов или проведения дополнительного расследования или технических экспертиз, апелляционный процесс затянется", – добавляют в материале.

В то же время сторона обвинения, а также гражданские истцы через ведущие итальянские СМИ продолжают настаивать на "справедливом решении" суда первой инстанции, который, убеждены они, "нарушил презумпцию безнаказанности по убийству журналистов на войне".

OBOZREVATEL напоминает:

летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, воин Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным бывшего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда у ВСУ на горе Карачун, из которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля 2019 года Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

Президент Украины Владимир Зеленский поднимал вопрос по делу Маркива на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в ноябре 2019 года.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин призвал итальянские СМИ объективно освещать дело нацгвардейца Виталия Маркива.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Украине сделают все возможное для освобождения Виталия Маркива из тюрьмы.