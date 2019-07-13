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В Италии хотели бросить за решетку нардепа Маткивского: история получила развязку

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Внефракционный народный депутат Богдан Маткивский, в отношении которого суд в Италии хотел возбудить уголовное дело, вернулся в Украину.

Об этом посол Украины в Италии Евгений Перелыгин сообщил в Facebook в субботу, 13 июля.

"Господин Богдан вчера с целью поддержки Виталия присутствовал на суде, никоим образом не продемонстрировал волнения или какого-либо беспокойства за такое бессмысленное решение и сегодня уже вернулся в родную Украину", - сообщил дипломат.

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"Нам пришлось перебрать много вариантов, где "переходить границу", но в конце концов в сопровождении консулов ​​на рассвете наш защитник, а ныне народный депутат, прошел все формальности в аэропорту Бергамо и вылетел в Киев", - отметил он.

Богдан Маткивский

Богдан Маткивский

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

  • 12 июля Маркива приговорили к 24 годам заключения. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

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Персона
Виталий Маркив
Место
Италия
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Н Олег
Н Олег
p@гуль хотел побузить на заседании итальянского суда -- еле съйопся ... теперь дилемма -- куды бечь, если на Украине станут брать за жабры за б@ндepложество?
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4
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Самусевич Андрей
Самусевич Андрей
Таких надо гнать сраным веником
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
И шо? Теперь путь в йевроппу Матюкивскому заказан. Даже из Грузии или прибалтики экстрадируют. Даже к Вите в Ростов не поедешь. Сдохнет на убогой окраине, не увидев светлого йевробудущего.
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