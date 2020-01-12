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12 января • обновлено в 14:18
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В Италии дальнобойщик проломил голову украинцу из-за Сталина

5.1т
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Полиция Италии задержала 59-летнего дальнобойщика из Беларуси, который до полусмерти избил 47-летнего украинского коллегу во время спора о советском диктаторе Иосифе Сталине.

Как сообщает пресс-служба полиции Милана, инцидент произошел вечером 5 января в населенном пункте Сордио района Лоди (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Белорусский дальнобойщик (к слову, украинец по происхождению) стал на длительную стоянку вместе с коллегой из Украины. Во время ужина они вместе распивали спиртные напитки и завязали горячую политическую дискуссию.

В Италии избили украинца из-за Сталина

В Италии избили украинца из-за Сталина

Новости
В Польше избили украинцев из-за национальности

В итоге она переросла в жестокое нападение. Белорусский дальнобойщик избил оппонента железным прутом по голове.

Как пишет Іl Сittadino, сейчас пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии в больнице из-за серьезных травм головы. Что касается агрессивного дальнобойщика, то против него открыли уголовное дело за покушение на убийство без каких-либо мотивов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в городе Лодзь (Польша) был жестоко убит 24-летний украинец, который приехал на заработки. Парня зарезали. Известно, что молодой человек снимал квартиру с 42-летним соотечественником. Там и нашли его тело.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Криминал
Персона
Иосиф Сталин
Место
Италия
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Andria Viktor
Andria Viktor
Глупо все.могли друг друга поиметь по полной и разъехаться к верным женам.
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1
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Сталин и после смерти чубатым головы расшибает))))
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7
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Виня Ксения
Виня Ксения
Обоз, исправьте возраст беларуса в третьем абзаце.
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