В Иране рассказали, с кем готовы расследовать авиакатастрофу МАУ

Иран официально пригласил к участию в расследовании катастрофы украинского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ представителей США и других стран.

Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, представляя в Тегеране результаты предварительного расследования катастрофы, написала "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Управления гражданской авиации Ирана.

"Абедзаде заявил, что следственная группа, в соответствии со стандартами, изложенными в приложении 13 к Чикагской конвенции, предложила всем государствам, признанным бенефициарами согласно этому документу, предоставить своих представителей в процессе расследования катастрофы и назначить собственную команду специалистов", – говорится в сообщении.

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Журналисты издания отметили, что приложение, на которое ссылался Абедзаде, имеет обязательные требования к расследованию авиакатастроф и определяет, какие государства могут участвовать в нем. В частности, это государство, где случилось ЧП, государство, где зарегистрировано судно, государство-оператор судна, а также государство-разработчик и государство-производитель судна.

По словам Абедзаде, Иран сразу после трагических событий направил сообщение в Украину (как страну, где зарегистрирован самолет) и США (как страну, где находится штаб-квартира Boeing), а также проинформировал Швецию и Канаду, граждане которых были на борту.

Абедзаде раскритиковал новости в СМИ об отказе Ирана передавать "черные ящики" из самолета другим государствам. Он заверил, что информация о якобы отказе сотрудничать с США и компанией Boeing – не соответствует действительности.

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