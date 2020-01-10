В Иране достали "черный ящик" с самолета МАУ: в сеть попало видео

В Иране достали "черный ящик" с украинского самолета Boeing 737, который разбился возле Тегерана.
Видео опубликовал в Twitter корреспондент ВВС Али Хашеми. На кадрах также продемонстрировали остальное содержимое коробки.
Накануне специалисты из Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке бортовых самописцев лайнера МАУ.
#BREAKING video of the #UkranianAirlines black box after being recovered by Iranian authorities via @khabaronlinee pic.twitter.com/oayHjJGTYk— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) 10 января 2020 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Вскоре Канада, США и Великобритания заявили, что самолет, возможно, был сбит иранской ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия стран Запада не исключается, но пока не является подтвержденной.
При этом СБУ рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета МАУ в Иране: попадание ракеты и теракт.
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