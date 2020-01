В Иране достали "черный ящик" с самолета МАУ: в сеть попало видео

В Иране достали "черный ящик" с украинского самолета Boeing 737, который разбился возле Тегерана.

Видео опубликовал в Twitter корреспондент ВВС Али Хашеми. На кадрах также продемонстрировали остальное содержимое коробки.

Накануне специалисты из Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке бортовых самописцев лайнера МАУ.

#BREAKING video of the #UkranianAirlines black box after being recovered by Iranian authorities via @khabaronlinee pic.twitter.com/oayHjJGTYk