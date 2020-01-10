Главная Новости
11 января • обновлено в 02:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Иране достали "черный ящик" с самолета МАУ: в сеть попало видео

530
Читать материал на украинском

В Иране достали "черный ящик" с украинского самолета Boeing 737, который разбился возле Тегерана.

Видео опубликовал в Twitter корреспондент ВВС Али Хашеми. На кадрах также продемонстрировали остальное содержимое коробки.

Накануне специалисты из Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке бортовых самописцев лайнера МАУ.

Новости
Виновен Иран? НАТО сделал заявление о катастрофе самолета МАУ
В Иране достали "черный ящик" с самолета МАУ: в сеть попало видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги