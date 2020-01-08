В Иран экстренно вылетел украинский самолет: появились фото и видео

Военно-транспортный самолет Украины с группой экспертов на борту в ночь на четверг, 9 января, вылетел в Иран для ликвидации последствий крушения Boeing 737 и репатриации тел погибших.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, а также секретарь СНБО Алексей Данилов (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Украинский самолет отправился в Иран facebook.com/kpszsu

"Перевозки группы осуществляет опытный экипаж военно-транспортного самолета Ил-76МД Вооруженных сил", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в состав группы вошли специалисты Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с воздушными гражданскими судами, Государственной авиационной службы, представители МАУ, специалисты Главной инспекции Минобороны Украины, которые являются экспертами в области расследования авиационных катастроф.

Украинский самолет отправился в Иран facebook.com/kpszsu

Украинский самолет отправился в Иран facebook.com/kpszsu

"Самолет Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран. Пожелаем им удачи и выполнения поставленных задач. Украина ждет вашего возвращения", – написал Данилов.

Добавим, в МВД объяснили дальнейшие действия и роль украинских правоохранителей в расследовании.

Украинский самолет отправился в Иран facebook.com/kpszsu

Украинский самолет отправился в Иран facebook.com/kpszsu

Украинский самолет отправился в Иран facebook.com/kpszsu

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