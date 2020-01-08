В Иран экстренно вылетел украинский самолет: появились фото и видео

Военно-транспортный самолет Украины с группой экспертов на борту в ночь на четверг, 9 января, вылетел в Иран для ликвидации последствий крушения Boeing 737 и репатриации тел погибших.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, а также секретарь СНБО Алексей Данилов (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Украинский самолет отправился в Иран
facebook.com/kpszsu
"Перевозки группы осуществляет опытный экипаж военно-транспортного самолета Ил-76МД Вооруженных сил", – сказано в сообщении.
Уточняется, что в состав группы вошли специалисты Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с воздушными гражданскими судами, Государственной авиационной службы, представители МАУ, специалисты Главной инспекции Минобороны Украины, которые являются экспертами в области расследования авиационных катастроф.
Украинский самолет отправился в Иран
facebook.com/kpszsu
Украинский самолет отправился в Иран
facebook.com/kpszsu
"Самолет Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран. Пожелаем им удачи и выполнения поставленных задач. Украина ждет вашего возвращения", – написал Данилов.
Добавим, в МВД объяснили дальнейшие действия и роль украинских правоохранителей в расследовании.
Украинский самолет отправился в Иран
facebook.com/kpszsu
Украинский самолет отправился в Иран
facebook.com/kpszsu
Украинский самолет отправился в Иран
facebook.com/kpszsu
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовали полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время крушения в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2 400 м перед крушением, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Согласно одной из неофициальных версий, украинский самолет Boeing-737 по ошибке сбили силы ПВО Ирана.
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