В храме были позиции Гиви и Моторолы: пропагандисты прокололись с сюжетом о УПЦ МП

Пропагандистский телеканал "Россия-24" выпустил спецрепортаж с оккупированной территории Донецкой области, который посвящен церквям УПЦ Московского патриархата на неподконтрольной Киеву территории.
Донской Свято-Иверский женский монастырь, который показан в сюжете, полностью уничтожен войной и расположен вплотную к Донецкому аэропорту, где шли кровавые бои.
Расположение храма. На севере – взлетная полоса ДАП
Крым.реалии
Между монастырем и взлетной полосой аэропорта находится кладбище.
"Артиллерийские снаряды, прилетевшие с той стороны линии столкновения, здесь даже мертвым не дают покоя", – говорит автор, указывая на поломанные кресты. Сюжет полон видео горящих зданий, деревянных срубов в огне, дыма над кладбищем, а впереди виднеется Донецкий аэропорт.
Разрушенный храм
Разрушенный храм
Примечательно, что террористы российских гибридных сил об этом месте в 2014-15 годах рассказывали, как о своей позиции, пишет "Крым.реалии".
"Оставлять святыню воины Донбасса не намерены", – говорится в одном из таких сюжетов у пропагандистов "Звезды".
В нем боевик говорит, что "матушка добро дала, сказала – защищайте все, как можете".
В другом репортаже оккупант, названный членом группировки "Спарта", говорит, что они занимают позиции в храме с ноября 2014 года, а раньше там располагались группировки Моторолы и Гиви. Он добавляет, что разговаривал с матушкой, которая "плачет, что все разрушают".
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