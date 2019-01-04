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В храме были позиции Гиви и Моторолы: пропагандисты прокололись с сюжетом о УПЦ МП

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Пропагандистский телеканал "Россия-24" выпустил спецрепортаж с оккупированной территории Донецкой области, который посвящен церквям УПЦ Московского патриархата на неподконтрольной Киеву территории.

Донской Свято-Иверский женский монастырь, который показан в сюжете, полностью уничтожен войной и расположен вплотную к Донецкому аэропорту, где шли кровавые бои.

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Расположение храма. На севере – взлетная полоса ДАП

Расположение храма. На севере – взлетная полоса ДАП

Крым.реалии

Между монастырем и взлетной полосой аэропорта находится кладбище.

"Артиллерийские снаряды, прилетевшие с той стороны линии столкновения, здесь даже мертвым не дают покоя", – говорит автор, указывая на поломанные кресты. Сюжет полон видео горящих зданий, деревянных срубов в огне, дыма над кладбищем, а впереди виднеется Донецкий аэропорт.

Разрушенный храм

Разрушенный храм

Разрушенный храм

Разрушенный храм

Примечательно, что террористы российских гибридных сил об этом месте в 2014-15 годах рассказывали, как о своей позиции, пишет "Крым.реалии".

"Оставлять святыню воины Донбасса не намерены", – говорится в одном из таких сюжетов у пропагандистов "Звезды".

В храме были позиции Гиви и Моторолы: пропагандисты прокололись с сюжетом о УПЦ МП

В нем боевик говорит, что "матушка добро дала, сказала – защищайте все, как можете".

В другом репортаже оккупант, названный членом группировки "Спарта", говорит, что они занимают позиции в храме с ноября 2014 года, а раньше там располагались группировки Моторолы и Гиви. Он добавляет, что разговаривал с матушкой, которая "плачет, что все разрушают".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Бои за донецкий аэропортВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Место
УкраинаДонецк
Теги
церковный конфликтединая церковьУПЦ МПНовости России
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минин евген
минин евген
от немытого кацапья можно и похлёще ожидать.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Доблестные рузьке зольдаттен стреляют не только из-за спин женщин и детей, но и из святынь, у цапья духовность аж из ушей льёт
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