Стояла на тротуаре: в Хмельницком в жутком ДТП погибла 11-летняя школьница

В Хмельницком в субботу, 19 октября, в результате ДТП, устроенного гражданином Турции, погибла 11-летняя девочка-пешеход и травмирован 37-летний мотоциклист.
Как информирует пресс-служба областной полиции, авария произошла около 13:30 на перекрестке улиц Староконстантиновское шоссе и Водопроводная.
По предварительным данным, 69-летний гражданин Турции, который находился за рулем автомобиля "Мерседес Е-220", ехал по улице Староконстантиновское шоссе и не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, который поворачивал на улицу Водопроводную. В результате произошло столкновение транспортных средств.
От удара мотоцикл отбросило на ребенка-пешехода. Девочка стояла на тротуаре неподалеку от места ДТП. Ребенок с многочисленными травмами был доставлен в реанимацию, где и умер.
Мотоциклист госпитализирован в больницу с переломами. Следователи управления ГУНП в Хмельницкой области выясняют обстоятельства трагедии.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Санкция статьи, как уточнили в полиции, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.
Место аварии
hm.npu.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL, недавно в Черниговской области около города Сосница сотрудник полиции насмерть сбил велосипедиста. По данным правоохранителей, коп находился вне службы.
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