В Хмельницком столкнулись автобус и легковушка, много пострадавших. Фото

Виктория Довгань Расследования 10:13, 16.09.2020 Обновлено: 10:23, 16.09.2020

В Хмельницком 15 сентября произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легковой машины. В результате их столкновения пострадало семь человек.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, сообщение об аварии в микрорайоне Ружичная поступило в Оперативно-координационный центр в 17:44.

"Немедленно к месту происшествия прибыли спасатели 1 Государственного пожарно-спасательного отряда. Бойцы ГСЧС на месте происшествия отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы предотвратить возгорание, одновременно предоставив помощь медикам в транспортировке пострадавших до карет скорой", – говорится в сообщении.

Рейсовый автобус-участник ДТП.
Пресс-служба ГСЧС

Все пострадавшие в результате инцидента были доставлены в лечебные учреждения областного центра. Выяснением обстоятельств и причин аварии занялись правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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