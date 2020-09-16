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В Хмельницком столкнулись автобус и легковушка, много пострадавших. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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В Хмельницком легковушка столкнулась с автобусом

В Хмельницком 15 сентября произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легковой машины. В результате их столкновения пострадало семь человек.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, сообщение об аварии в микрорайоне Ружичная поступило в Оперативно-координационный центр в 17:44.

"Немедленно к месту происшествия прибыли спасатели 1 Государственного пожарно-спасательного отряда. Бойцы ГСЧС на месте происшествия отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы предотвратить возгорание, одновременно предоставив помощь медикам в транспортировке пострадавших до карет скорой", – говорится в сообщении.

Рейсовый автобус-участник ДТП.

Все пострадавшие в результате инцидента были доставлены в лечебные учреждения областного центра. Выяснением обстоятельств и причин аварии занялись правоохранители.

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