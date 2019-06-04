В Хмельницкой области задержали чиновников за взятку в $400 тысяч

В Хмельницкой области за вымогательство взятки в более 400 тысяч долларов задержали сотрудников Государственной службы геологии и недр Украины.

Об этом в Facebook сообщил глава ГПУ Юрий Луценко.

"После получения соответствующего обращения ГПУ вместе с ГБР Хмельницкой области и СБУ задержали с поличным группу лиц из числа криминала и работников Госгеонедр, которые требовали с предпринимателей более 400 тысяч долларов за прекращение давления на бизнес", – сказано в сообщении.

Чиновники погорели на взятке facebook.com/LlutsenkoYuri

Изъятые деньги facebook.com/LlutsenkoYuri

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве при получении взятки в 270 тысяч гривен задержали заместителя начальника филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзалізниця" и начальника отдела указанного филиала.

ГБР и Нацполиция поймали в Киеве на горячем двух налоговиков-коррупционеров. Взятку в размере $12 тыс. получали заместитель начальника отдела ГУ ГФС в Киеве и следователь этого же управления ГФС.

Также следователи центрального аппарата ГБР поймали прокурора Мелитопольской местной прокуратуры Запорожской области на получении взятки в размере $10 тысяч.

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