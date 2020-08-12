В Херсонскую областную детскую больницу якобы после падения с веломобиля доставили 4-летнего мальчика. На его теле врачи обнаружили синяки и ссадины, возможно не связанные с происшествием.

Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции Херсонской области, в июне ребенка забрали у родной матери из-за насилия в семье.

"К правоохранителям поступила информация от врачей о том, что в больницу был доставлен 4-летний мальчик с травмами. По словам его опекуна, 28-летней жительницы Херсона, 11 августа ребенок упал, когда катался во дворе на веломобиле. В то же время, во время осмотра врачи обнаружили на теле малыша травмы, которые, скорее всего, не связанные с падением, в частности синяки, ссадины похожие на удары", – рассказали в пресс-службе.

В больницу Херсона попал 4-летний ребенок со следами побоев: его забрали у родителей фото полиции

В полиции уточнили, что 25 июня текущего года сотрудники службы по делам детей изъяли ребенка из родной семьи.

"Это связанно с тем, что в отношении ребенка осуществлялось физическое насилие. Малыша отдали родной тете, у которой также есть двое малолетних детей", – добавили правоохранители. На данный момент малыш находится в больнице.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В то же время в полиции не исключают, что статья может быть переквалифицирована.

Причины появления травм у малыша устанавливаются.

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