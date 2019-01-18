В Херсоне устроили стрельбу в редакции газеты: все подробности

В херсонском пресс-клубе "Новый день", расположенном в редакции одноименной газеты, во время пресс-конференции был распылен слезоточивый газ и применено оружие, в результате чего пострадал один человек.

"В пресс-клубе "Новый день" проходила пресс-конференция представителей фирмы-пассажироперевозчика из Одессы. Между ними и жителями Херсона, которые пришли на мероприятие, произошел конфликт. В ходе конфликта был применен слезоточивый газ, также стреляли из коридора вовнутрь помещения", - передает "Интерфакс-Украина" слова правоохранителей.

По предварительным данным, в результате конфликта журналистка издания "Новый день" Елена Нечипуренко получила ожоги глаз из-за слезоточивого газа. По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.196 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия).

Причины и обстоятельства конфликта устанавливаются в ходе следственных мероприятий. "Участники конфликта с обеих сторон в настоящее время находятся в полиции для дачи показаний", - добавили в полиции.

Местное издание "Южная информационная компания" сообщает, что инцидент случился при участии "пророссийского активиста Херсона Кирилла Стремоусова и его людей". На сайте организации "Институт массовой информации" уточняется, что председатель областной организации Социалистической партии Стремоусов был среди распылявших газ, однако на пресс-конференции представился журналистом. Впоследствии он был задержан правоохранителями.

Как передает Кherson.net, пресс-конференцию собрало руководство автостанции "ЮГъ" с целью выяснить, почему пригородные и междугородные автобусы осуществляют посадку и высадку пассажиров в противоречие законодательству не на автостанции, а в других местах.

"Пресс-конференцию кто-то несколько раз пытался сорвать. Сначала в горисполкоме, где изначально она намечалась, заявили, что здание заминировано. А после некие молодчики сначала распылили в офисе уже другого пресс-центра слезоточивый газ, а после и вовсе открыли огонь по присутствующим. Владельцы автостанции "ЮГъ" уверены, все, что сегодня произошло в Херсоне не что иное, как плотный тандем бандитизма с чиновниками", - пишет издание.

Кherson.net

Кherson.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепровском районе Киева открыли стрельбу посреди улицы, в результате которой пострадал 23-летний парень.

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