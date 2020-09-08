В Херсоне убили экс-журналиста Укринформа: стали известны подробности

В Херсоне во время семейного конфликта был убит бывший корреспондент Укринформа Григорий Кривец.

Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции Херсонской области, в убийстве подозревают пасынка журналиста. Инцидент подтвердили в местной прокуратуре.

"Он (родственник. – Ред.) задержан по статье 208 КПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – уточнили в полиции.

В тоже время, информированный источник рассказал OBOZREVATEL, что по предварительной версии, убийство произошло во время распития алкоголя.

"Это семейный конфликт – погибший вместе с пасынком употребляли алкоголь. Вечером журналист позвонил своей родственнице и сказал, что у него возник спор с тем мужчиной. Женщина сказала, что утром приедет и разберется. На следующий день, когда она приехала, то побоялась входить сама в квартиру и вызвала полицию. Когда они вместе зашли в дом, то увидели тело журналиста. У него была обнаружена черепно-мозговая травма, нанесенная тупым предметом. Также там находился пасынок, который обоснованно подозревается в убийстве", – рассказал источник.

Прокуратура Херсонской области в Facebook заявила, что пасынок, который подозревается в убийстве отчима, взят под стражу.

"51-летний подозреваемый, находясь в возбужденном состоянии под действием алкоголя, нанес многочисленные удары отчиму в разные участки тела, в результате чего пожилой мужчина получил множественные переломы и травмы, от которых скончался", – сказано в сообщении.

В Facebook Херсонской областной организации НСЖУ сообщается, что Григорий Кривец родился и вырос в Черниговской области. Учился на факультете журналистики Львовского государственного университета. Переехав в Херсон, работал собкором Укринформа.

Скриншот

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Черкассах в 2019 году избили известного местного журналиста Вадима Комарова. В последствии мужчина скончался.

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