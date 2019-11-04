В Херсоне подростки устроили перестрелку на улице: есть раненый

В Херсоне, на улице Вишневой (бывшая Блюхера) 3 ноября подростки устроили "разборки", которые закончились стрельбой.
Как сообщило издание "Типичный Херсон", в Детскую областную клиническую больницу доставили 15-летнего парня.
У подростка – ранения в зоне правого предплечья и правого бедра, причиной которых стали выстрелы из пневматического оружия.
В Херсоне подростки устроили перестрелку на улице
Как сообщал OBOZREVATEL:
На Черниговщине при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко. Его нашли мертвым на железнодорожных путях. Официальная версия правоохранителей – несчастный случай. Но родители юноши уверены, что их сына жестоко убили, положив тело на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.
В городе Прилуки на Черниговщине 31 октября под отделом полиции провели акцию протеста с требованием расследовать гибель Чаленко, с которой связывают детей киевских судей.
После гибели парня руководителя местной полиции отстранили от должности.
Издание узнало больше подробностей о ситуации. Оказалось, что только после того, как история получила огласку, а местные жители пришли под отделение полиции требовать расследования, тело Чаленко отдали для проведения дополнительной экспертизы.
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