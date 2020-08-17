В Херсоне патрульные спасли "самоубийцу" с ребенком на руках. Фото

В Херсоне участковые полицейские спасли 20-летнюю девушку, которая хотела покончить жизнь самоубийством. Она попыталась повеситься на дереве, держа в руках ребенка.

Как информируют в отделе коммуникации полиции Херсонской области, сначала им пришло сообщение о странном поведении женщины с девочкой на берегу реки в Корабельном районе города. В частности, она кричала, бросалась камнями и оскорбляла маленькую.

Правда, по прибытию на место происшествия, специалисты группы реагирования на факты домашнего насилия ГУНП не увидели там ни заявителя, ни правонарушительницу с ребенком.

Лишь вскоре в лесополосе полицейские обнаружили женщину, которая была повешена на ветке дерева и еще подавала признаки жизни. В то же время она держала на руках ребенка.

В Херсоне участковые полицейские спасли девушку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством

"Участковые бросились спасать девушку и совместными усилиями вытащили "самоубийцу" из петли. Полицейские успокоили 3-летнего ребенка, подарив игрушки, пообщались с правонарушительницей и вызвали скорую помощь", – комментирует события заместитель начальника управления превентивной деятельности полиции Херсонщины Ярослав Шанько.

Ребенка "самоубийцы" направили в детскую больницу, с ним все хорошо

Отмечается, что 20-летняя местная жительница была в состоянии наркотического опьянения. По ее словам, причиной такого решения стали проблемы в семье и нежелание воспитывать ребенка.

"Самоубийцу" госпитализировали в медучреждение для оказания помощи. Ребенка же направили в детскую больницу, с ним все хорошо. Известно также, что вскоре девочку изъяли из семьи и направили в "Центр социально-психологической реабилитации для детей". Сейчас также предоставляется правовая квалификация события, а девушка будет привлечена к административной ответственности.

Девочку изъяли из семьи, ее маму привлекут к административной ответственности

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове правоохранители пресекли попытку совершить самоубийство мужчине на инвалидной коляске. При урегулировании ситуации тот оказал сопротивление и даже стрелял в сторону патрульных, из-за чего один из них получил ожог руки.

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