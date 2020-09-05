В Херсоне обстреляли маршрутку. Фото

Кирилл Лютый Расследования 22:01, 5.09.2020 Обновлено: 22:04, 5.09.2020

В субботу, 5 сентября, в Херсоне неизвестные обстреляли маршрутный автобус №6.

Об этом в Facebook сообщил директор КП "Херсонский коммунальный транспортный сервис" Павел Ткаченко. В результате ЧП никто не пострадал.

"Поврежденное стекло будет заменено, но главный вопрос, что было в голове того, кто стрелял? Чего хотели этим добиться?" – написал он, добавив, что ситуацию расследуют правоохранители.

"Все мы хотим жить в городе европейского образца и пользоваться качественными услугами общественного транспорта. Но есть персоны, которые стремятся нивелировать любые изменения к лучшему", – возмутился он.

В Херсоне обстреляли автобус.
Facebook Павла Ткаченко
В Херсоне обстреляли автобус.
Facebook Павла Ткаченко
В Херсоне обстреляли автобус.
Facebook Павла Ткаченко

Как писал OBOZREVATEL, ранее на трассе Киев – Одесса во время движения загорелся пассажирский автобус, в котором находились люди.

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