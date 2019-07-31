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В Херсоне нашли труп младенца в мусорном баке: что известно

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В среду, 31 июля, в Херсоне местная жительница обнаружила труп младенца в мусорном баке возле подъезда многоэтажки.

Об этом написала пресс-служба полиции Херсонской области. Сообщение поступило в "Единый центр 102" около 12:04.

На месте происшествия следственно-оперативная группа отдела предварительно установила, что в мусорном баке в пакете находился труп новорожденной девочки.

Игрушка

Игрушка

ESP/Stolica-s.su

Причина смерти ребенка будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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По факту открыли уголовное производство по ст.117 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка".

Полиция начала проводить отработку прилегающей территории, поквартирный обход с целью установления роженицы, а также возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ровно 21-летняя девушка зарезала ножом младенца, которого родила месяцем ранее. Также в городе Устилуг Волынской области женщина-военнослужащий родила дома первенца, упаковала тело в коробку и закопала в огороде.

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Место
Украина Херсон
Тег
ребенок
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Это какому уррроду смешно? Некоторые семьи годами лечатся и ждут малыша или малышку. А тут мразь убивает богом данное дитё, а вам смешно! Урроды...
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
ПОМОЙКА
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
06оз-пмойка
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