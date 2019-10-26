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26 октября • обновлено в 23:36
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В Херсоне нашли тело зверски убитой женщины: подробности

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В Херсоне обнаружили труп женщины со следами насильственной смерти.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, тело нашли 26 октября около 13:45.

"От оператора охранной фирмы поступило сообщение, что возле одной из многоэтажек неподалеку от междугородного автовокзала в кустах лежит тело мертвой женщины со следами насильственной смерти", - информируют правоохранители.

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По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 УК "Умышленное убийство". Устанавливаются личность погибшей и возможные свидетели происшествия.

Проводятся первоочередные следственно-розыскные мероприятия по установлению преступника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киев потрясло зверское убийство женщины, у которой осталось двое детей. Подозревается ее бывший муж.

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Место
Украина Херсон
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