В Херсоне нашли тело зверски убитой женщины: подробности

В Херсоне обнаружили труп женщины со следами насильственной смерти.
Как сообщили в пресс-службе местной полиции, тело нашли 26 октября около 13:45.
"От оператора охранной фирмы поступило сообщение, что возле одной из многоэтажек неподалеку от междугородного автовокзала в кустах лежит тело мертвой женщины со следами насильственной смерти", - информируют правоохранители.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 УК "Умышленное убийство". Устанавливаются личность погибшей и возможные свидетели происшествия.
Проводятся первоочередные следственно-розыскные мероприятия по установлению преступника.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киев потрясло зверское убийство женщины, у которой осталось двое детей. Подозревается ее бывший муж.
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