В Херсоне наркоман забил насмерть маленького ребенка

В Херсоне 21-летний парень избил маленького сына своей сожительницы, якобы из-за того, что он все время кричал и не давал ему отдыхать.

Мальчику стало плохо, и его просто уложили в постель. А через некоторое время малыш, которому было всего 1,8 года, умер. При этом убийца после содеянного попытался сбежать, передает сайт ГУНП в области.

Отмечается, что о трагедии в полицию 29 февраля сообщила 21-летняя мать ребенка.

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По словам начальника Корабельного отделения полиции Андрея Сколибога, правоохранителям быстро удалось задержать подозреваемого – наркозависимого жителя Новой Каховки, который ранее уже имел проблемы с законом.

Установлено, что злоумышленник проживал в квартире со своей сожительницей и ее малолетним сыном. Соседи рассказали, что пара постоянно ссорилась и вела антисоциальный образ жизни.

По данному делу возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство малолетнего ребенка" УК. На данный момент решается вопрос об объявлении подозрения задержанному, которому за содеянное грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в селе Белашов на Волыни 6-летний мальчик и его 2-летняя сестра заживо сгорели на пожаре в деревянном доме.

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