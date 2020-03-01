Главная Новости
1 марта • обновлено в 12:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Херсоне наркоман забил насмерть маленького ребенка

3.8т
Читать материал на украинском

В Херсоне 21-летний парень избил маленького сына своей сожительницы, якобы из-за того, что он все время кричал и не давал ему отдыхать.

Мальчику стало плохо, и его просто уложили в постель. А через некоторое время малыш, которому было всего 1,8 года, умер. При этом убийца после содеянного попытался сбежать, передает сайт ГУНП в области.

Отмечается, что о трагедии в полицию 29 февраля сообщила 21-летняя мать ребенка.

В Херсоне наркоман забил насмерть мальчика, которому не исполнилось и двух лет

В Херсоне наркоман забил насмерть мальчика, которому не исполнилось и двух лет

По словам начальника Корабельного отделения полиции Андрея Сколибога, правоохранителям быстро удалось задержать подозреваемого – наркозависимого жителя Новой Каховки, который ранее уже имел проблемы с законом.

Установлено, что злоумышленник проживал в квартире со своей сожительницей и ее малолетним сыном. Соседи рассказали, что пара постоянно ссорилась и вела антисоциальный образ жизни.

По данному делу возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство малолетнего ребенка" УК. На данный момент решается вопрос об объявлении подозрения задержанному, которому за содеянное грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в селе Белашов на Волыни 6-летний мальчик и его 2-летняя сестра заживо сгорели на пожаре в деревянном доме.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Криминал
Место
Украина
Теги
наркотики умер ребенок Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
23
0
Смешно
1
Интересно
20
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
казнить публично .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бондаренко Сергій
Бондаренко Сергій
А что такое 15 лет для такого выродка! Нужно давать пожизненное! Вообще за убийство и любое другое насилие над ребенком наказания должны быть строже, чем за соответственное насилие над взрослым.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Golan Sim
Golan Sim
Совершенно дикие и звериные преступления, которые совершают сейчас украинцы, свидетельствуют о почти необратимом характере психического расcтройства и нравственного одичания, которое проникло в основную массу народа. Украинцы, испытав на себе за последние 5 лет изощрённые формы информационно-политических экспериментов, превратились в этнос, который начал уничтожать сам себя. И это главная трагедия наших дней.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги