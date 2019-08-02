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В Херсоне автомобиль сбил подростков на переходе: появилось видео с места жуткого ДТП

1.3т Читать материал на украинском

В Корабельном районе Херсона автомобиль "Фольксваген Туарег" сбил двух подростков на пешеходном переходе. Их доставили в больницу.

Как написала пресс-служба полиции Херсонской области, сообщение в "Единый центр 102" поступило в четверг, 1 августа.

На месте аварии правоохранители предварительно установили, что 31-летняя женщина-водитель автомобиля "Фольксваген Туарег" проезжала перекресток улиц Стретенская и Рабочая и совершила наезд на двух несовершеннолетних. Они перебегали проезжую часть по пешеходному переходу.

Авто

Авто

Полиция Херсонськои области

Пострадавших 15-летних парня и девушку с телесными повреждениями средней тяжести доставили в областную больницу.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Место
Украина Херсон
Теги
ДТП авария авто дети
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