В Херсоне автомобиль сбил подростков на переходе: появилось видео с места жуткого ДТП

В Корабельном районе Херсона автомобиль "Фольксваген Туарег" сбил двух подростков на пешеходном переходе. Их доставили в больницу.

Как написала пресс-служба полиции Херсонской области, сообщение в "Единый центр 102" поступило в четверг, 1 августа.

На месте аварии правоохранители предварительно установили, что 31-летняя женщина-водитель автомобиля "Фольксваген Туарег" проезжала перекресток улиц Стретенская и Рабочая и совершила наезд на двух несовершеннолетних. Они перебегали проезжую часть по пешеходному переходу.

Авто Полиция Херсонськои области

Пострадавших 15-летних парня и девушку с телесными повреждениями средней тяжести доставили в областную больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 июля на Ивано-Франковщине произошла жуткая ДТП. В результате женщина и двое детей получили травмы и были доставлены в реанимацию. Несмотря на все усилия медиков, спасти детей не удалось. Впоследствии в больнице умерла и мать.

Позже, 14 июля, в Днепре в результате столкновения Daewoo и Changhe Ideal последнее авто перевернулось в воздухе, пострадали дети, которые находились в салоне.

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