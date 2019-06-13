Хотели взорвать: на Харьковщине ФСБ России готовила диверсию

В Харьковской области завербованный ФСБ России местный житель готовился взорвать водоподготовительный комплекс, чтобы отключить воду на территории всего Харькова и города Лозовая.

Мужчина был задержан после закладывания и попытки подрыва взрывчатого устройства на территории комплекса "Днипро" КП "Харьковводоканал" в поселке Краснопавловка, сообщили на странице СБУ в Facebook.

Взрывчатку он установил рядом с емкостями с хлором, которые помогают в очистке воды, и после повреждения восстановлению не подлежат. Мощность устройства равна двум кг тротила. Взрыв, по словам сотрудников спецслужбы, мог привести к дестабилизации обстановки в регионе.

Задержанный Facebook Служба безопасности Украины

Задержание Facebook Служба безопасности Украины

"Гражданину Украины объявили о подозрении в преступлении по ст. 113 УК "Диверсия". Решается вопрос об избрании меры пресечения", – уточнили правоохранители.

Взрывчатка Facebook Служба безопасности Украины

Как писал OBOZREVATEL, в Запорожье 7 июня планировался масштабный теракт в людном месте. Заказчиком преступления было "МГБ ДНР", исполнительем – житель Донецкой области.

Он спрятал взрывчатку в мусорный бак возле детской площадки.

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