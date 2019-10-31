На Харьковщине найден труп 52-летнего мужчины: фото вероятного убийцы

В Харьковской области в собственном доме нашли труп 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В жестоком убийстве подозревается его племянник 1985 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в области на своем сайте. Кровавый инцидент произошел 30 октября в селе Садовое Близнюковского района.

Тело мужчины обнаружили правоохранители. Для поиска вероятного преступника на сайте также опубликовано фото подозреваемого (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Близнюковским отделом полиции открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). На сегодня полиция Харьковщины разыскивает мужчину за совершение тяжкого преступления. Продолжаются следственные действия.

Подозреваемый в убийстве Сергей Ищенко сайт ГУ Нацполиции в Харьковской области

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Днепре произошло жуткое убийство.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!