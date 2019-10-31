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31 октября • обновлено в 16:58
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На Харьковщине найден труп 52-летнего мужчины: фото вероятного убийцы

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В Харьковской области в собственном доме нашли труп 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В жестоком убийстве подозревается его племянник 1985 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в области на своем сайте. Кровавый инцидент произошел 30 октября в селе Садовое Близнюковского района.

Тело мужчины обнаружили правоохранители. Для поиска вероятного преступника на сайте также опубликовано фото подозреваемого (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

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Близнюковским отделом полиции открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). На сегодня полиция Харьковщины разыскивает мужчину за совершение тяжкого преступления. Продолжаются следственные действия.

Подозреваемый в убийстве Сергей Ищенко

Подозреваемый в убийстве Сергей Ищенко

сайт ГУ Нацполиции в Харьковской области

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Днепре произошло жуткое убийство.

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Место
Украина Харьков
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