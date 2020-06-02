В Харькове "знакомые Зеленского" продавали должность главы ОГА за миллион: детали, фото и видео аферы

В Харькове силовики СБУ задержали двух мужчин, которые, прикрываясь "дружбой с президентом Зеленским", за 1 миллион долларов пытались продать должность губернатора области.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1654", детали также озвучил действующий глава Харьковской ОГА Алексей Кучер (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что аферистами оказались двое жителей Одессы: одному из них почти 50, другому – 70 лет. Хотя по другим данным они киевляне.

В Харькове поймали аферистов, которые продавали должность губернатора за $1 млн Telegram канал "Харьков 1654"

"Всем рассказывали, что лично знакомы с Зеленским уже долгие годы и имеют рычаги влияния, регулярно проводят лжесобеседования на различные должности по стране", – говорится в сообщении.

В Харькове поймали аферистов, которые продавали должность губернатора за $1 млн скриншот

Кроме этого, отмечается, что для задержания проводилась целая спецоперация, ведь мужчины оказались мошенниками со стажем, "которых обыграть было практически невозможно".

Поймали их на горячем, в частности, в момент передачи аванса за должность губернатора в размере $100 тыс., и еще $ 50 тыс. – за должность начальника местной налоговой.

В Харькове поймали аферистов, которые продавали должность губернатора за $1 млн kh.suspilne.media

По словам председателя Харьковской областной администрации Алексея Кучера, спецоперация прошла в ресторане "Ла Страда" в Харькове.

"Задержали двух киевлян непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме 150 000 долларов США за должности председателя Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области", – отметил он.

В Харькове поймали аферистов, которые продавали должность губернатора за $1 млн скриншот

Чиновник подчеркнул, что общая стоимость должности губернатора Харьковщины была оценена в $1 долларов. Сейчас идут обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания, мест работы и арендованных помещений фигурантов дела.

В Харькове поймали аферистов, которые продавали должность губернатора за $1 млн Telegram канал "Харьков 1654"

t.me/kucherkh/467

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полицейские разоблачили группу мошенников, которые обещали людям помощь в трудоустройстве на руководящие должности в высших органах государственной власти. Цены за такие "услуги" колебались от $50 до $150 000

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