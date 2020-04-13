В Харькове "зажали" денег на коронавирус: на парк дали в 4 раза больше

В Харькове за последние три года на медицинские учреждения, которые сейчас не имеют возможности полноценно справляться с наплывом больных коронавирусом, выделили чуть больше 300 миллионов гривен. При этом на реконструкцию сада имени Шевченко в центре города предусмотрели раза больше.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом пишет "Слідство.Інфо", ссылаясь на данные "Харьковского антикоррупционного центра" об анализе закупок ремонтных работ в учреждениях здравоохранения города на протяжении 2017-2020 годов.

По данным расследователей, в целом за этот период там подписали по меньшей мере 700 договоров. Однако из общей суммы, согласно договорам, освоили лишь треть выделенных средств. Правда, и здесь отмечается, что большинство из них заключали без аукционов, то есть с заранее согласованными фирмами.

Так, больше всего – примерно 32 миллиона – в Харькове выделили на городскую детскую больницу №5. Там должны были провести капитальный ремонт корпусов, кровли и подвальных помещений. Издание подчеркивает, что почти все работы в этом медучреждении выполняла фирма "ХБК-Стройэнерго", которая фигурирует в расследовании местной полиции. Следователи выяснили, что она получала подряды с помощью заговора, регулярно предоставляла ложную информацию тендерному комитету о наличии работников. Также, по мнению правоохранителей, фирма "заведомо завышала стоимость работ, поскольку часть средств отмывала через фиктивные организации".

Кроме этого, начиная с ноября 2019-го харьковские полицейские расследуют растрату бюджетных средств во время ремонтных работ в харьковской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Также расследователи пишут, что подряды на ремонтные работы в городской клинической больнице №13, которую возглавляет депутат Харьковского горсовета Алла Бобейко, получала, в частности, фирма "Ретос", владельцем которой является помощник Бобейко. Стороны заключили несколько десятков договоров на сумму более двух с половиной миллионов гривен.

Парк Шевченко в Харькове objectiv.tv

В то же время отмечается, что с 2017 года КП "Харьковзеленстрой" заказало работ в саду имени Шевченко, что в центре города, на общую сумму до 1,2 миллиарда гривен. По данным издания, большинство из этих средств по результатам торгов досталось одному подрядчику – "Инжиниринговая компания Планета Строй".

"Эта фирма существует около четырех лет и в течение этого времени получала заказ в основном на реконструкцию сада имени Шевченко. "Планета Строй" фигурирует и в процессах, где речь идет о завладении бюджетными деньгами, а также злоупотреблении служебным положением должностными лицами коммунального предприятия, проводившего закупки", – констатируют расследователи.

Так оказалось, что медицинские учреждения, которые сейчас должны бороться с распространением коронавируса в Украине, не обеспечены надлежащим оборудованием и средствами индивидуальной защиты, чтобы качественно оказывать помощь. В связи с этим медики и сами оказываются под угрозой заразиться COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в больницах Украины катастрофически не хватает персонала, который ухаживает за больными коронавирусом COVID-19.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!